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Виктор Вальдес
№26
Вратарь
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Команда
Возраст
39
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2016/2017
2014/2015
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
17:00
Мидлсбро
0 : 0
Бернли
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Мидлсбро
0
Бернли
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:45
Халл Сити
4 : 2
Мидлсбро
05.04.2017
05 апр. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Халл Сити
4
Мидлсбро
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
15:30
Суонси
0 : 0
Мидлсбро
02.04.2017
02 апр. 2017
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Суонси
0
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
19.03.2017
19 марта 2017
вс
15:00
Мидлсбро
1 : 3
Манчестер Юнайтед
19.03.2017
19 марта 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Мидлсбро
1
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
04.03.2017
04 марта 2017
сб
18:00
Сток Сити
2 : 0
Мидлсбро
04.03.2017
04 марта 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Сток Сити
2
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Мидлсбро
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Кристал Пэлас
1
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
18:00
Мидлсбро
0 : 0
Эвертон
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Мидлсбро
0
Эвертон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
20:30
Тоттенхэм
1 : 0
Мидлсбро
04.02.2017
04 февр. 2017
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Тоттенхэм
1
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
31.01.2017
31 янв. 2017
вт
22:45
Мидлсбро
1 : 1
Вест Бромвич
31.01.2017
31 янв. 2017
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Мидлсбро
1
Вест Бромвич
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
18:00
Мидлсбро
1 : 3
Вест Хэм
21.01.2017
21 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Мидлсбро
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
18:00
Уотфорд
0 : 0
Мидлсбро
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Уотфорд
0
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
31.12.2016
31 дек. 2016
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Мидлсбро
31.12.2016
31 дек. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Манчестер Юнайтед
2
Мидлсбро
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
26.12.2016
26 дек. 2016
пн
18:00
Бернли
1 : 0
Мидлсбро
26.12.2016
26 дек. 2016
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Бернли
1
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
18:00
Мидлсбро
3 : 0
Суонси
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Мидлсбро
3
Суонси
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
14.12.2016
14 дек. 2016
ср
22:45
Мидлсбро
0 : 3
Ливерпуль
14.12.2016
14 дек. 2016
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Мидлсбро
0
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
23:00
Мидлсбро
1 : 0
Халл Сити
05.12.2016
05 дек. 2016
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Мидлсбро
1
Халл Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
18:00
Лестер Сити
2 : 2
Мидлсбро
90'
90'
90'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Лестер Сити
2
Мидлсбро
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:00
Мидлсбро
0 : 1
Челси
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Мидлсбро
0
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:00
Манчестер Сити
1 : 1
Мидлсбро
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1
Мидлсбро
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
17:00
Мидлсбро
2 : 0
Борнмут
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Мидлсбро
2
Борнмут
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
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