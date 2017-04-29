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Бенуа Педретти
№25
Полузащитник
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Команда
Нанси
Возраст
40
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2016/2017
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
Метц
2 : 1
Нанси
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Метц
2
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
21:45
Нанси
0 : 0
Марсель
21.04.2017
21 апр. 2017
пт
21:45
минуты: 75' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нанси
0
Марсель
0
минуты: 75' - 90' / Франция. Лига 1, 34 тур
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
18:00
Ницца
3 : 1
Нанси
30'
30'
30'
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
3
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 33 тур
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
21:00
Нанси
3 : 0
Ренн
08.04.2017
08 апр. 2017
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Нанси
3
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
11.03.2017
11 марта 2017
сб
22:00
Нанси
1 : 2
Лилль
77'
77'
77'
11.03.2017
11 марта 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Нанси
1
Лилль
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
Нанси
0 : 0
Тулуза
73'
73'
73'
25.02.2017
25 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
0
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2017
21 февр. 2017
вт
20:30
Кан
1 : 0
Нанси
3'
3'
3'
21.02.2017
21 февр. 2017
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
1
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Нанси
18.02.2017
18 февр. 2017
сб
22:00
минуты: 56' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Анжер
1
Нанси
0
минуты: 56' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
Нанси
0 : 3
Монпелье
11.02.2017
11 февр. 2017
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Нанси
0
Монпелье
3
был в запасе
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
Нанси
1 : 0
Бастия
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Нанси
1
Бастия
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Сент-Этьен
0 : 0
Нанси
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
минуты: 1' - 20'
Франция. Лига 1, 19 тур
Сент-Этьен
0
Нанси
0
минуты: 1' - 20' / Франция. Лига 1, 19 тур
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
Тулуза
1 : 1
Нанси
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 71'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
1
Нанси
1
минуты: 1' - 71' / Франция. Лига 1, 18 тур
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
19:00
Марсель
3 : 0
Нанси
82'
82'
82'
04.12.2016
04 дек. 2016
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
3
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Нанси
4 : 0
Метц
38'
33'
38'
33'
38'
33'
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
38'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нанси
4
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
Монпелье
0 : 0
Нанси
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
0
Нанси
0
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
Нанси
1 : 0
Дижон
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 1' - 88'
Франция. Лига 1, 13 тур
Нанси
1
Дижон
0
минуты: 1' - 88' / Франция. Лига 1, 13 тур
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
19:00
Монако
6 : 0
Нанси
05.11.2016
05 нояб. 2016
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
6
Нанси
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Кан
65'
65'
65'
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Нанси
2
Кан
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
Бордо
1 : 1
Нанси
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
1
Нанси
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
Лилль
1 : 0
Нанси
01.10.2016
01 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Лилль
1
Нанси
0
был в запасе
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