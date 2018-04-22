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Олимпиада
Коронавирус
Мигель Торрес
№23
Защитник
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Команда
Малага
Возраст
35
Рост
184
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
17:15
Малага
2 : 0
Реал Сосьедад
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Малага
2
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
22:30
Леванте
1 : 0
Малага
19.04.2018
19 апр. 2018
чт
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Леванте
1
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
21:45
Малага
1 : 2
Реал
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Малага
1
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 32 тур
06.04.2018
06 апр. 2018
пт
22:00
Депортиво
3 : 2
Малага
52'
52'
52'
06.04.2018
06 апр. 2018
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Депортиво
3
Малага
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:30
Малага
1 : 0
Вильярреал
77'
77'
77'
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Малага
1
Вильярреал
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
18.03.2018
18 марта 2018
вс
20:30
Сельта
0 : 0
Малага
45'
45'
45'
18.03.2018
18 марта 2018
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Сельта
0
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
03.03.2018
03 марта 2018
сб
20:30
Леганес
2 : 0
Малага
03.03.2018
03 марта 2018
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Леганес
2
Малага
0
был в запасе
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
21:30
Малага
0 : 1
Севилья
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
21:30
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Малага
0
Севилья
1
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:45
Малага
1 : 2
Валенсия
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Малага
1
Валенсия
2
был в запасе
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:30
Малага
0 : 2
Леганес
15.10.2017
15 окт. 2017
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Малага
0
Леганес
2
был в запасе
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:15
Севилья
2 : 0
Малага
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
2
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур