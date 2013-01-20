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Коронавирус
Фернандо Гаго
№5
Полузащитник
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Команда
Возраст
35
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2012/2013
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
22:59
Валенсия
0 : 5
Реал
40'
40'
40'
20.01.2013
20 янв. 2013
вс
22:59
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 20 тур
Валенсия
0
Реал
5
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 20 тур
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
-:-
Осасуна
0 : 1
Валенсия
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
-:-
минуты: 77' - 84'
Испания. Примера, 15 тур
Осасуна
0
Валенсия
1
минуты: 77' - 84' / Испания. Примера, 15 тур
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
20:00
Валенсия
2 : 5
Реал Сосьедад
01.12.2012
01 дек. 2012
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
2
Реал Сосьедад
5
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
22:00
Малага
4 : 0
Валенсия
40'
40'
40'
24.11.2012
24 нояб. 2012
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Малага
4
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
14:00
Вальядолид
1 : 1
Валенсия
11.11.2012
11 нояб. 2012
вс
14:00
минуты: 1' - 78'
Испания. Примера, 11 тур
Вальядолид
1
Валенсия
1
минуты: 1' - 78' / Испания. Примера, 11 тур
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
-:-
Валенсия
2 : 0
Атлетико
04.11.2012
04 нояб. 2012
вс
-:-
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
2
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
19:00
Бетис
1 : 0
Валенсия
90'
90'
90'
27.10.2012
27 окт. 2012
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
13:00
Леванте
1 : 0
Валенсия
07.10.2012
07 окт. 2012
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Леванте
1
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
17:00
Валенсия
2 : 0
Сарагоса
29.09.2012
29 сент. 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Валенсия
2
Сарагоса
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
-:-
Валенсия
3 : 3
Депортиво
27.08.2012
27 авг. 2012
пн
-:-
минуты: 1' - 38'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
3
Депортиво
3
минуты: 1' - 38' / Испания. Примера, 2 тур
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
20:00
Реал
1 : 1
Валенсия
19.08.2012
19 авг. 2012
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
1
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур