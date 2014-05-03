Махамаду Диарра
№9
Полузащитник
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Команда
Возраст
40
Рост
182
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.05.2014 03 мая 2014 сб 17:00
Сток Сити
4 : 1
Фулхэм
03.05.2014 03 мая 2014 сб 17:00
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Сток Сити
4
Фулхэм
1
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 17:00
Фулхэм
2 : 2
Халл Сити
65'
65'
65'
26.04.2014 26 апр. 2014 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Фулхэм
2
Халл Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 17:07
Фулхэм
1 : 0
Норвич Сити
12.04.2014 12 апр. 2014 сб 17:07
минуты: 1' - 85'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Фулхэм
1
Норвич Сити
0
минуты: 1' - 85' / Англия. Премьер-Лига, 34 тур
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
Астон Вилла
1 : 2
Фулхэм
05.04.2014 05 апр. 2014 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Астон Вилла
1
Фулхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур