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Лионель Месси
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Юнес Кабуль
№4
Защитник
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Команда
Сандерленд
Возраст
35
Рост
190
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
17:00
Саутгемптон
0 : 2
Уотфорд
09.09.2017
09 сент. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Саутгемптон
0
Уотфорд
2
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
14:30
Уотфорд
3 : 3
Ливерпуль
12.08.2017
12 авг. 2017
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Уотфорд
3
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур