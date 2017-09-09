Юнес Кабуль
№4
Защитник
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Команда
Сандерленд
Возраст
35
Рост
190
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 17:00
Саутгемптон
0 : 2
Уотфорд
09.09.2017 09 сент. 2017 сб 17:00
минуты: 1' - 61'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Саутгемптон
0
Уотфорд
2
минуты: 1' - 61' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 14:30
Уотфорд
3 : 3
Ливерпуль
12.08.2017 12 авг. 2017 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Уотфорд
3
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур