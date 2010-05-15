Фабио Каннаваро
№0
Защитник
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Команда
Возраст
47
Рост
176
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.05.2010 15 мая 2010 сб 21:45
Милан
3 : 0
Ювентус
36'
36'
36'
15.05.2010 15 мая 2010 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
3
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
09.05.2010 09 мая 2010 вс 16:00
Ювентус
2 : 3
Парма
09.05.2010 09 мая 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
2
Парма
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
02.05.2010 02 мая 2010 вс 16:00
Катания
1 : 1
Ювентус
45'
45'
45'
02.05.2010 02 мая 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Катания
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 16:00
Ювентус
3 : 0
Бари
25.04.2010 25 апр. 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Ювентус
3
Бари
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
16.04.2010 16 апр. 2010 пт 21:45
Интер
2 : 0
Ювентус
16.04.2010 16 апр. 2010 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Интер
2
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 22:00
Удинезе
3 : 0
Ювентус
03.04.2010 03 апр. 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
3
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
28.03.2010 28 марта 2010 вс 16:00
Ювентус
2 : 1
Аталанта
28.03.2010 28 марта 2010 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Ювентус
2
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
25.03.2010 25 марта 2010 чт 22:45
Наполи
3 : 1
Ювентус
25.03.2010 25 марта 2010 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Наполи
3
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
21.03.2010 21 марта 2010 вс 22:45
Сампдория
1 : 0
Ювентус
21.03.2010 21 марта 2010 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сампдория
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
14.03.2010 14 марта 2010 вс 17:00
Ювентус
3 : 3
Сиена
14.03.2010 14 марта 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
3
Сиена
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
06.03.2010 06 марта 2010 сб 20:00
Фиорентина
1 : 2
Ювентус
06.03.2010 06 марта 2010 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
1
Ювентус
2
был в запасе
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 22:45
Ювентус
0 : 2
Палермо
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Ювентус
0
Палермо
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 22:45
Ливорно
1 : 1
Ювентус
47'
47'
47'
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 22:45
минуты: 1' - 51'
Италия. Серия А, 23 тур
Ливорно
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 51' / Италия. Серия А, 23 тур
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 22:45
Ювентус
1 : 1
Лацио
31.01.2010 31 янв. 2010 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 22:45
Ювентус
1 : 2
Рома
23.01.2010 23 янв. 2010 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Ювентус
1
Рома
2
был в запасе
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:00
Кьево
1 : 0
Ювентус
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кьево
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 22:45
Ювентус
0 : 3
Милан
10.01.2010 10 янв. 2010 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
0
Милан
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 17:00
Ювентус
1 : 2
Катания
55'
55'
55'
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
1
Катания
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 22:45
Бари
3 : 1
Ювентус
43'
43'
43'
12.12.2009 12 дек. 2009 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Бари
3
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 22:45
Ювентус
2 : 1
Интер
05.12.2009 05 дек. 2009 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
2
Интер
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур