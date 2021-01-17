Диего Лопес
№13
Вратарь
Подписаться
Команда
Эспаньол
Возраст
39
Рост
196
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 14:00
Эспаньол
0 : 2
Осасуна
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 14:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эспаньол
0
Осасуна
2
был в запасе