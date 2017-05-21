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Коронавирус
Дмитрий Кудряшов
№13
Полузащитник
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Команда
Анжи-Юниор
Возраст
38
Рост
177
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. фнл
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2016/2017
2012/2013
2010
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
ЦСКА
4 : 0
Анжи
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
4
Анжи
0
был в запасе
17.05.2017
17 мая 2017
ср
19:30
Анжи
1 : 2
Ростов
17.05.2017
17 мая 2017
ср
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Анжи
1
Ростов
2
был в запасе
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:30
Уфа
2 : 1
Анжи
14.05.2017
14 мая 2017
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Уфа
2
Анжи
1
был в запасе
01.05.2017
01 мая 2017
пн
18:00
Краснодар
0 : 0
Анжи
01.05.2017
01 мая 2017
пн
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Краснодар
0
Анжи
0
был в запасе
27.04.2017
27 апр. 2017
чт
19:30
Анжи
3 : 3
Томь
27.04.2017
27 апр. 2017
чт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Анжи
3
Томь
3
был в запасе
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
19:00
Ахмат
0 : 1
Анжи
22.04.2017
22 апр. 2017
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ахмат
0
Анжи
1
был в запасе
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
17:00
Анжи
1 : 3
Крылья Советов
15.04.2017
15 апр. 2017
сб
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Анжи
1
Крылья Советов
3
был в запасе
17.03.2017
17 марта 2017
пт
19:00
Анжи
1 : 0
Оренбург
17.03.2017
17 марта 2017
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Анжи
1
Оренбург
0
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
16:30
Спартак
1 : 0
Анжи
12.03.2017
12 марта 2017
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
1
Анжи
0
был в запасе