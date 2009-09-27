Роман Разделкин
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
32
Рост
184
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 19:45
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Крылья Советов
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 19:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Крылья Советов
0
был в запасе
25.07.2009 25 июля 2009 сб 15:30
Крылья Советов
0 : 2
Сатурн
25.07.2009 25 июля 2009 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Крылья Советов
0
Сатурн
2
был в запасе
19.07.2009 19 июля 2009 вс 15:00
Спартак
1 : 1
Крылья Советов
19.07.2009 19 июля 2009 вс 15:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
1
Крылья Советов
1
был в запасе
11.07.2009 11 июля 2009 сб 15:30
Крылья Советов
1 : 2
Рубин
11.07.2009 11 июля 2009 сб 15:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
1
Рубин
2
был в запасе