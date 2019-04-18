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Евгений Помазан
№32
Вратарь
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Команда
Динамо
Возраст
32
Рост
193
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
россия. первый дивизион
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
18.04.2019
18 апр. 2019
чт
20:00
Балтика
1 : 1
Сибирь
30'
30'
30'
18.04.2019
18 апр. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Балтика
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
17:00
Сочи
4 : 1
Балтика
80'
80'
80'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сочи
4
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
Авангард
0 : 2
Балтика
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Авангард
0
Балтика
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
Балтика
2 : 2
Сочи
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Балтика
2
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
10:00
Луч
0 : 0
Балтика
04.08.2018
04 авг. 2018
сб
10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Луч
0
Балтика
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
Чертаново
3 : 1
Балтика
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Чертаново
3
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
Балтика
1 : 2
Тамбов
22.07.2018
22 июля 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
Тюмень
4 : 1
Балтика
17.07.2018
17 июля 2018
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Тюмень
4
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур