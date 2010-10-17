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Коронавирус
Александр Хлебников
№4
Защитник
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Команда
Возраст
36
Рост
184
Вес
781
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
россия. кубок
Сезон:
2010
2009
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Мордовия
0 : 0
Луч
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
минуты: 76' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Мордовия
0
Луч
0
минуты: 76' - 90' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
8:00
Луч
1 : 1
Краснодар
61'
61'
61'
03.10.2010
03 окт. 2010
вс
8:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Первый дивизион, 33 тур
Луч
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 83' / Россия. Первый дивизион, 33 тур
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
Луч
2 : 1
Балтика
14.09.2010
14 сент. 2010
вт
11:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Первый дивизион, 30 тур
Луч
2
Балтика
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Первый дивизион, 30 тур
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
14:00
Иртыш
0 : 3
Луч
31.08.2010
31 авг. 2010
вт
14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 27 тур
Иртыш
0
Луч
3
был в запасе
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
11:00
Луч
1 : 1
Волга
76'
76'
76'
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
11:00
минуты: 72' - 90'
Россия. Первый дивизион, 25 тур
Луч
1
Волга
1
минуты: 72' - 90' / Россия. Первый дивизион, 25 тур
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:30
Химки
1 : 1
Луч
13.08.2010
13 авг. 2010
пт
18:30
минуты: 57' - 90'
Россия. Первый дивизион, 24 тур
Химки
1
Луч
1
минуты: 57' - 90' / Россия. Первый дивизион, 24 тур
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:30
Кубань (ЛФЛ)
3 : 0
Луч
10.08.2010
10 авг. 2010
вт
19:30
минуты: 1' - 85'
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
3
Луч
0
минуты: 1' - 85' / Россия. Первый дивизион, 23 тур
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
11:00
Луч
0 : 0
СКА-Хабаровск
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Луч
0
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
06.07.2010
06 июля 2010
вт
11:00
Луч
4 : 3
Авангард
06.07.2010
06 июля 2010
вт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Луч
4
Авангард
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 19 тур
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
Волгарь
2 : 1
Луч
26.06.2010
26 июня 2010
сб
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Волгарь
2
Луч
1
был в запасе
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
Ротор
2 : 2
Луч
23.06.2010
23 июня 2010
ср
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Ротор
2
Луч
2
был в запасе
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:00
Балтика
1 : 0
Луч
13.05.2010
13 мая 2010
чт
17:00
минуты: 1' - 11'
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Балтика
1
Луч
0
минуты: 1' - 11' / Россия. Первый дивизион, 10 тур
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:00
Сочи
1 : 2
Луч
82'
82'
82'
10.05.2010
10 мая 2010
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Сочи
1
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 9 тур
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
17:00
Волга
2 : 2
Луч
18.04.2010
18 апр. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 73'
Россия. Первый дивизион, 5 тур
Волга
2
Луч
2
минуты: 1' - 73' / Россия. Первый дивизион, 5 тур
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
12:00
Луч
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
15'
15'
15'
13.04.2010
13 апр. 2010
вт
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Луч
0
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 3 тур
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
9:00
Луч
0 : 0
Химки
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Луч
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 4 тур
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
27.03.2010
27 марта 2010
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 1 тур