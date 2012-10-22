Антон Киреев
№22
Полузащитник
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Команда
Витязь
Возраст
37
Рост
173
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 17:00
Уфа
1 : 1
СКА-Хабаровск
22.10.2012 22 окт. 2012 пн 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Уфа
1
СКА-Хабаровск
1
был в запасе
27.08.2012 27 авг. 2012 пн 19:00
Балтика
1 : 1
Уфа
27.08.2012 27 авг. 2012 пн 19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
1
Уфа
1
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
22.08.2012 22 авг. 2012 ср 16:00
Уфа
3 : 2
Химки
22.08.2012 22 авг. 2012 ср 16:00
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Уфа
3
Химки
2
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 15:00
Сибирь
0 : 1
Уфа
75'
75'
75'
17.08.2012 17 авг. 2012 пт 15:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Сибирь
0
Уфа
1
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
24.07.2012 24 июля 2012 вт 20:00
Волгарь
0 : 1
Уфа
24.07.2012 24 июля 2012 вт 20:00
минуты: 79' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
0
Уфа
1
минуты: 79' - 90' / Россия. ФНЛ, 3 тур
09.07.2012 09 июля 2012 пн 17:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Уфа
09.07.2012 09 июля 2012 пн 17:00
минуты: 77' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Спартак-Нальчик
1
Уфа
0
минуты: 77' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур