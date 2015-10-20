Йоав Цив
№14
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.10.2015 20 окт. 2015 вт 21:45
Порту
2 : 0
Маккаби
20.10.2015 20 окт. 2015 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Порту
2
Маккаби
0
был в запасе