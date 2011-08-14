Андрей Топчу
№10
Полузащитник
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Команда
Возраст
41
Рост
181
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 16:45
Зенит
1 : 1
Амкар
14.08.2011 14 авг. 2011 вс 16:45
минуты: 54' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Зенит
1
Амкар
1
минуты: 54' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур