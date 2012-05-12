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Олимпиада
Коронавирус
Александр Фомичев
№9
Полузащитник
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Команда
Возраст
42
Рост
179
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
12.05.2012
12 мая 2012
сб
17:00
Динамо
1 : 0
Мордовия
72'
72'
72'
12.05.2012
12 мая 2012
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 52 тур
Динамо
1
Мордовия
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 52 тур
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
15:00
Сибирь
0 : 0
Динамо
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 49 тур
Сибирь
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 49 тур
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
16:00
Урал
0 : 0
Динамо
19.04.2012
19 апр. 2012
чт
16:00
минуты: 70' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 47 тур
Урал
0
Динамо
0
минуты: 70' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 47 тур
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
17:00
Мордовия
3 : 1
Динамо
34'
34'
34'
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
17:00
34'
минуты: 23' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 45 тур
Мордовия
3
Динамо
1
минуты: 23' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 45 тур
27.03.2012
27 марта 2012
вт
17:30
Динамо
1 : 0
Сибирь
27.03.2012
27 марта 2012
вт
17:30
минуты: 69' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 42 тур
Динамо
1
Сибирь
0
минуты: 69' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 42 тур
16.03.2012
16 марта 2012
пт
17:00
Динамо
2 : 1
Урал
36'
36'
36'
16.03.2012
16 марта 2012
пт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
Динамо
2
Урал
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 40 тур
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
16:30
Урал
0 : 0
Динамо
27.10.2011
27 окт. 2011
чт
16:30
минуты: 76' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 36 тур
Урал
0
Динамо
0
минуты: 76' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 36 тур
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Динамо
17.10.2011
17 окт. 2011
пн
11:00
минуты: 32' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
СКА-Хабаровск
0
Динамо
2
минуты: 32' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 34 тур
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
Луч
0 : 2
Динамо
14.10.2011
14 окт. 2011
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
Луч
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 33 тур
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
17:30
Динамо
1 : 1
Сибирь
03.10.2011
03 окт. 2011
пн
17:30
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ Второй этап, 31 тур
Динамо
1
Сибирь
1
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ Второй этап, 31 тур
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:30
Торпедо
1 : 3
Динамо
25.09.2011
25 сент. 2011
вс
17:30
минуты: 1' - 87'
Россия. ФНЛ Второй этап, 30 тур
Торпедо
1
Динамо
3
минуты: 1' - 87' / Россия. ФНЛ Второй этап, 30 тур
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
Динамо
4 : 1
Мордовия
15.09.2011
15 сент. 2011
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
Динамо
4
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 28 тур
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
18:00
Динамо
2 : 0
Балтика
22.08.2011
22 авг. 2011
пн
18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ Второй этап, 23 тур
Динамо
2
Балтика
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ Второй этап, 23 тур
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
Химки
0 : 0
Динамо
12.08.2011
12 авг. 2011
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
Химки
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
17.06.2011
17 июня 2011
пт
18:00
Динамо
0 : 0
Урал
17.06.2011
17 июня 2011
пт
18:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 16 тур
Динамо
0
Урал
0
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 16 тур
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
Динамо
0 : 2
СКА-Хабаровск
07.06.2011
07 июня 2011
вт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
Динамо
0
СКА-Хабаровск
2
был в запасе
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:00
Динамо
1 : 1
Луч
04.06.2011
04 июня 2011
сб
15:00
минуты: 1' - 64'
Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
Динамо
1
Луч
1
минуты: 1' - 64' / Россия. ФНЛ Второй этап, 13 тур
19.05.2011
19 мая 2011
чт
18:00
Динамо
0 : 2
Торпедо
19.05.2011
19 мая 2011
чт
18:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ Второй этап, 10 тур
Динамо
0
Торпедо
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ Второй этап, 10 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
Мордовия
3 : 2
Динамо
21'
21'
21'
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
21'
минуты: 1' - 85'
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Мордовия
3
Динамо
2
минуты: 1' - 85' / Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
Динамо
0 : 0
Волгарь
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
23:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
Динамо
0
Волгарь
0
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ Второй этап, 5 тур
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