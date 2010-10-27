Евгений Шелютов
№0
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
39
Рост
181
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 15:00
Урал
3 : 3
Динамо
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 15:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Первый дивизион, 38 тур
Урал
3
Динамо
3
минуты: 81' - 90' / Россия. Первый дивизион, 38 тур
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 13:00
Иртыш
1 : 4
Динамо
24.10.2010 24 окт. 2010 вс 13:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Иртыш
1
Динамо
4
был в запасе
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 17:30
Динамо
0 : 1
Волга
14.10.2010 14 окт. 2010 чт 17:30
минуты: 80' - 90'
Россия. Первый дивизион, 35 тур
Динамо
0
Волга
1
минуты: 80' - 90' / Россия. Первый дивизион, 35 тур
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 17:00
Мордовия
3 : 2
Динамо
24.08.2010 24 авг. 2010 вт 17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 26 тур
Мордовия
3
Динамо
2
был в запасе
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:00
Динамо
4 : 3
Краснодар
10.08.2010 10 авг. 2010 вт 19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 23 тур
Динамо
4
Краснодар
3
был в запасе