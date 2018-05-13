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Олимпиада
Коронавирус
Александр Прудников
№89
Нападающий
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Команда
Спартак
Возраст
32
Рост
185
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
ЦСКА
2 : 1
Анжи
13.05.2018
13 мая 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
ЦСКА
2
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
07.05.2018
07 мая 2018
пн
19:30
Анжи
0 : 2
Ахмат
07.05.2018
07 мая 2018
пн
19:30
минуты: 1' - 59'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Анжи
0
Ахмат
2
минуты: 1' - 59' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
Арсенал
2 : 1
Анжи
28.04.2018
28 апр. 2018
сб
19:30
минуты: 1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Арсенал
2
Анжи
1
минуты: 1' - 80' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:00
Анжи
0 : 1
Урал
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
19:00
минуты: 63' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Анжи
0
Урал
1
минуты: 63' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
16:30
Зенит
1 : 0
Анжи
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
16:30
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Зенит
1
Анжи
0
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
19:00
Анжи
1 : 4
Спартак
08.04.2018
08 апр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Анжи
1
Спартак
4
был в запасе
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:00
Краснодар
1 : 1
Анжи
01.04.2018
01 апр. 2018
вс
19:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
1
Анжи
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2018
17 марта 2018
сб
19:00
Анжи
2 : 0
Тосно
17.03.2018
17 марта 2018
сб
19:00
минуты: 86' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Анжи
2
Тосно
0
минуты: 86' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
10.03.2018
10 марта 2018
сб
14:00
Уфа
3 : 2
Анжи
10.03.2018
10 марта 2018
сб
14:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Уфа
3
Анжи
2
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
02.03.2018
02 марта 2018
пт
19:30
Анжи
1 : 1
Рубин
02.03.2018
02 марта 2018
пт
19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Анжи
1
Рубин
1
был в запасе
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
14:00
Динамо
2 : 0
Анжи
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
14:00
минуты: 65' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Динамо
2
Анжи
0
минуты: 65' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
19:00
Анжи
4 : 0
СКА-Хабаровск
03.12.2017
03 дек. 2017
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Анжи
4
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
16:30
Ростов
2 : 0
Анжи
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
16:30
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
2
Анжи
0
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
14:00
Анжи
0 : 1
Локомотив
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Анжи
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
14:00
Амкар
1 : 2
Анжи
05.11.2017
05 нояб. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Амкар
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
19:30
Ахмат
1 : 1
Анжи
30.10.2017
30 окт. 2017
пн
19:30
минуты: 1' - 88'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ахмат
1
Анжи
1
минуты: 1' - 88' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
19:00
Анжи
3 : 2
Арсенал
22.10.2017
22 окт. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Анжи
3
Арсенал
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:30
Урал
2 : 1
Анжи
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Урал
2
Анжи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
19:00
Анжи
2 : 2
Зенит
01.10.2017
01 окт. 2017
вс
19:00
минуты: 1' - 72'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Анжи
2
Зенит
2
минуты: 1' - 72' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
19:00
Спартак
2 : 2
Анжи
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
19:00
минуты: 1' - 72'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
2
Анжи
2
минуты: 1' - 72' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
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