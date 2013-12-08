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Олимпиада
Коронавирус
Владимир Кисенков
№15
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
15:30
Ахмат
2 : 0
Томь
10'
71'
10'
71'
10'
71'
08.12.2013
08 дек. 2013
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Ахмат
2
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
16:00
Анжи
0 : 2
Томь
02.12.2013
02 дек. 2013
пн
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Анжи
0
Томь
2
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
11:30
Томь
0 : 1
Рубин
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
11:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Томь
0
Рубин
1
был в запасе
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
15:00
Динамо
1 : 0
Томь
38'
38'
38'
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 58'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Динамо
1
Томь
0
минуты: 1' - 58' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
11:30
Томь
0 : 0
Ахмат
26.10.2013
26 окт. 2013
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Томь
0
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
15:00
Краснодар
4 : 0
Томь
19'
19'
19'
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Краснодар
4
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
14:45
Томь
0 : 3
Зенит
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Томь
0
Зенит
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
17:15
Локомотив
0 : 0
Томь
58'
58'
58'
30.09.2013
30 сент. 2013
пн
17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Локомотив
0
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
15:00
Томь
1 : 0
Волга
58'
58'
58'
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Томь
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
Рубин
1 : 2
Томь
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Рубин
1
Томь
2
был в запасе