Дмитрий Круглов
№16
Защитник
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Команда
Левадия
Возраст
37
Рост
171
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.07.2019 11 июля 2019 чт 23:00
Стьярнан
2 : 1
Левадия
11.07.2019 11 июля 2019 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Стьярнан
2
Левадия
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд