Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Словакия
Португалия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Рагнар Клаван
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Кальяри
Возраст
35
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
Кальяри
0 : 1
Дженоа
22.05.2021
22 мая 2021
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
0
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:45
Милан
0 : 0
Кальяри
16.05.2021
16 мая 2021
вс
21:45
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
0
Кальяри
0
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2021
12 мая 2021
ср
19:30
Кальяри
0 : 0
Фиорентина
12.05.2021
12 мая 2021
ср
19:30
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
0
Фиорентина
0
был в запасе
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
Беневенто
1 : 3
Кальяри
09.05.2021
09 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Беневенто
1
Кальяри
3
был в запасе
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
Наполи
1 : 1
Кальяри
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
1
Кальяри
1
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
Кальяри
3 : 2
Рома
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
3
Рома
2
был в запасе
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
Удинезе
0 : 1
Кальяри
21.04.2021
21 апр. 2021
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
0
Кальяри
1
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
21:45
Кальяри
4 : 3
Парма
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
4
Парма
3
был в запасе
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
13:30
Интер
1 : 0
Кальяри
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Интер
1
Кальяри
0
был в запасе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
Кальяри
0 : 2
Верона
25'
25'
25'
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 61'
Италия. Серия А, 29 тур
Кальяри
0
Верона
2
минуты: 1' - 61' / Италия. Серия А, 29 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:00
Специя
2 : 1
Кальяри
20.03.2021
20 марта 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 81'
Италия. Серия А, 28 тур
Специя
2
Кальяри
1
минуты: 1' - 81' / Италия. Серия А, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
Кальяри
1 : 3
Ювентус
14.03.2021
14 марта 2021
вс
20:00
минуты: 69' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Кальяри
1
Ювентус
3
минуты: 69' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
Сампдория
2 : 2
Кальяри
07.03.2021
07 марта 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Сампдория
2
Кальяри
2
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
Кальяри
1 : 0
Болонья
03.03.2021
03 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Кальяри
1
Болонья
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
Кротоне
0 : 2
Кальяри
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Кротоне
0
Кальяри
2
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Парма
0 : 0
Кальяри
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:30
Кальяри
1 : 3
Интер
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
14:30
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1
Интер
3
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:00
Кальяри
2 : 2
Специя
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
2
Специя
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
22:45
Ювентус
2 : 0
Кальяри
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2
Кальяри
0
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 8 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:00
Кальяри
2 : 0
Сампдория
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
2
Сампдория
0
был в запасе
Показать все игры