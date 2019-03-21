Александр Дмитриев
№19
Полузащитник
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Команда
Левадия
Возраст
39
Рост
176
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
Северная Ирландия
2 : 0
Эстония
21.03.2019 21 марта 2019 чт 22:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Северная Ирландия
2
Эстония
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур