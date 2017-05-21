Александр Кержаков
№11
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
38
Рост
176
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Локомотив
0 : 2
Зенит
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
0
Зенит
2
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
17.05.2017 17 мая 2017 ср 19:30
Зенит
1 : 0
Краснодар
17.05.2017 17 мая 2017 ср 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Зенит
1
Краснодар
0
был в запасе
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:00
Крылья Советов
1 : 3
Зенит
13.05.2017 13 мая 2017 сб 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Крылья Советов
1
Зенит
3
был в запасе
07.05.2017 07 мая 2017 вс 19:00
Зенит
0 : 1
Ахмат
07.05.2017 07 мая 2017 вс 19:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Зенит
0
Ахмат
1
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
01.05.2017 01 мая 2017 пн 13:00
Томь
0 : 2
Зенит
01.05.2017 01 мая 2017 пн 13:00
минуты: 87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Томь
0
Зенит
2
минуты: 87' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 17:00
Оренбург
0 : 1
Зенит
26.04.2017 26 апр. 2017 ср 17:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Оренбург
0
Зенит
1
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 14:00
Зенит
2 : 0
Урал
22.04.2017 22 апр. 2017 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Зенит
2
Урал
0
был в запасе
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 20:00
Спартак
2 : 1
Зенит
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак
2
Зенит
1
был в запасе
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:00
Зенит
1 : 1
Анжи
08.04.2017 08 апр. 2017 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
1
Анжи
1
был в запасе
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 14:00
Рубин
0 : 2
Зенит
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Рубин
0
Зенит
2
был в запасе
19.03.2017 19 марта 2017 вс 19:30
Зенит
2 : 0
Арсенал
19.03.2017 19 марта 2017 вс 19:30
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
2
Арсенал
0
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
12.03.2017 12 марта 2017 вс 11:30
Амкар
1 : 0
Зенит
12.03.2017 12 марта 2017 вс 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Амкар
1
Зенит
0
был в запасе
04.03.2017 04 марта 2017 сб 16:30
ЦСКА
0 : 0
Зенит
04.03.2017 04 марта 2017 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
ЦСКА
0
Зенит
0
был в запасе
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 19:30
Зенит
2 : 0
Уфа
30.11.2016 30 нояб. 2016 ср 19:30
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Зенит
2
Уфа
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 19:00
Краснодар
2 : 1
Зенит
27.11.2016 27 нояб. 2016 вс 19:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
2
Зенит
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:30
Зенит
3 : 1
Крылья Советов
20.11.2016 20 нояб. 2016 вс 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
3
Крылья Советов
1
был в запасе
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 17:00
Ахмат
2 : 1
Зенит
06.11.2016 06 нояб. 2016 вс 17:00
минуты: 73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2
Зенит
1
минуты: 73' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 17:00
Зенит
1 : 0
Томь
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
1
Томь
0
был в запасе
24.10.2016 24 окт. 2016 пн 19:30
Зенит
1 : 0
Оренбург
24.10.2016 24 окт. 2016 пн 19:30
минуты: 64' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
1
Оренбург
0
минуты: 64' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 14:00
Урал
0 : 2
Зенит
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Урал
0
Зенит
2
был в запасе