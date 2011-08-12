Артем Першин
№27
Полузащитник
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Команда
Возраст
33
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 18:00
Волгарь
3 : 1
Торпедо
12.08.2011 12 авг. 2011 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
Волгарь
3
Торпедо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 21 тур
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
Волгарь
0 : 1
Мордовия
32'
32'
32'
27.06.2011 27 июня 2011 пн 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
Волгарь
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 18 тур
17.06.2011 17 июня 2011 пт 11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волгарь
17.06.2011 17 июня 2011 пт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 16 тур
СКА-Хабаровск
1
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 16 тур
14.06.2011 14 июня 2011 вт 11:00
Луч
0 : 1
Волгарь
21'
21'
21'
14.06.2011 14 июня 2011 вт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
Луч
0
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 15 тур
07.06.2011 07 июня 2011 вт 19:00
Балтика
1 : 0
Волгарь
51'
51'
51'
07.06.2011 07 июня 2011 вт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
Балтика
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 14 тур
27.05.2011 27 мая 2011 пт 18:00
Волгарь
1 : 0
Химки
27.05.2011 27 мая 2011 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
Волгарь
1
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 12 тур
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:30
Волгарь
0 : 3
Урал
07.05.2011 07 мая 2011 сб 17:30
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
Волгарь
0
Урал
3
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 8 тур
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 18:00
Волгарь
1 : 0
Сибирь
67'
67'
67'
15.04.2011 15 апр. 2011 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур
Волгарь
1
Сибирь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ Второй этап, 3 тур