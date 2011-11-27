Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Словакия
Португалия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Краснодар
Локомотив
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Алексей Ботвиньев
№62
Вратарь
Подписаться
Команда
Возраст
39
Рост
194
Вес
92
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2011/2012
2009
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
11:00
Томь
0 : 0
Краснодар
27.11.2011
27 нояб. 2011
вс
11:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Томь
0
Краснодар
0
был в запасе
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:30
Ростов
3 : 1
Томь
20.11.2011
20 нояб. 2011
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 31 тур
Ростов
3
Томь
1
был в запасе
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
13:00
Ростов
2 : 1
Томь
05.11.2011
05 нояб. 2011
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Ростов
2
Томь
1
был в запасе
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
13:00
Томь
0 : 2
Динамо
30.10.2011
30 окт. 2011
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Томь
0
Динамо
2
был в запасе
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:15
Спартак
4 : 0
Томь
23.10.2011
23 окт. 2011
вс
16:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Спартак
4
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
18:15
Локомотив
3 : 0
Томь
16.10.2011
16 окт. 2011
вс
18:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Локомотив
3
Томь
0
был в запасе
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
13:00
Томь
0 : 2
Рубин
02.10.2011
02 окт. 2011
вс
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Томь
0
Рубин
2
был в запасе
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
15:00
Зенит
4 : 0
Томь
24.09.2011
24 сент. 2011
сб
15:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Зенит
4
Томь
0
был в запасе
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
13:00
Томь
0 : 4
Краснодар
17.09.2011
17 сент. 2011
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Томь
0
Краснодар
4
был в запасе
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
17:15
Крылья Советов
2 : 0
Томь
11.09.2011
11 сент. 2011
вс
17:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Крылья Советов
2
Томь
0
был в запасе
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
14:30
Томь
0 : 0
Амкар
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Томь
0
Амкар
0
был в запасе
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:00
ЦСКА
3 : 0
Томь
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
ЦСКА
3
Томь
0
был в запасе
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
13:00
Томь
0 : 2
Спартак-Нальчик
13.08.2011
13 авг. 2011
сб
13:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Томь
0
Спартак-Нальчик
2
был в запасе
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
17:45
Анжи
2 : 0
Томь
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
17:45
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Анжи
2
Томь
0
был в запасе
30.07.2011
30 июля 2011
сб
14:30
Томь
0 : 1
Ахмат
30.07.2011
30 июля 2011
сб
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Томь
0
Ахмат
1
был в запасе
23.07.2011
23 июля 2011
сб
19:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 3
Томь
23.07.2011
23 июля 2011
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Томь
3
был в запасе
26.06.2011
26 июня 2011
вс
13:15
Томь
0 : 3
Волга
26.06.2011
26 июня 2011
вс
13:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Томь
0
Волга
3
был в запасе
22.06.2011
22 июня 2011
ср
14:30
Томь
1 : 1
Ростов
22.06.2011
22 июня 2011
ср
14:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Томь
1
Ростов
1
был в запасе
18.06.2011
18 июня 2011
сб
15:30
Динамо
3 : 0
Томь
20'
20'
20'
18.06.2011
18 июня 2011
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Динамо
3
Томь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
14.06.2011
14 июня 2011
вт
14:30
Томь
1 : 1
Спартак
14.06.2011
14 июня 2011
вт
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Томь
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Показать все игры