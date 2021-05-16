Никита Бурмистров
№18
Полузащитник
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Команда
Сочи
Возраст
31
Рост
184
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Химки
0 : 0
Сочи
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Химки
0
Сочи
0
был в запасе
07.05.2021 07 мая 2021 пт 20:00
Сочи
2 : 1
Ротор
07.05.2021 07 мая 2021 пт 20:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Сочи
2
Ротор
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:30
Сочи
2 : 1
ЦСКА
50'
50'
50'
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Сочи
2
ЦСКА
1
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
Сочи
1 : 2
Зенит
58'
58'
58'
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:30
58'
минуты: 1' - 79'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Сочи
1
Зенит
2
минуты: 1' - 79' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Рубин
1 : 0
Сочи
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 73'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Рубин
1
Сочи
0
минуты: 1' - 73' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Сочи
90'
90'
90'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 19:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
0
Сочи
0
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
Сочи
2 : 0
Динамо
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Сочи
2
Динамо
0
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 16:30
Сочи
1 : 0
Спартак
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Сочи
1
Спартак
0
был в запасе
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 19:00
Сочи
2 : 0
Ахмат
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Сочи
2
Ахмат
0
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 12:00
Урал
1 : 0
Сочи
22'
22'
22'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 12:00
минуты: 1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Урал
1
Сочи
0
минуты: 1' - 75' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 14:00
ЦСКА
1 : 1
Сочи
23'
23'
23'
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 14:00
23'
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1
Сочи
1
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
Сочи
1 : 1
Уфа
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Сочи
1
Уфа
1
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 19:00
Сочи
2 : 1
Локомотив
40'
40'
40'
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 19:00
40'
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Сочи
2
Локомотив
1
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
Динамо
3 : 1
Сочи
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 58'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Динамо
3
Сочи
1
минуты: 1' - 58' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
Зенит
3 : 1
Сочи
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3
Сочи
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Сочи
4 : 2
Ростов
19'
19'
19'
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
19'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Сочи
4
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 20:00
Сочи
1 : 1
Краснодар
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Сочи
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
Арсенал
3 : 2
Сочи
20.09.2020 20 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
3
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:00
Ахмат
0 : 1
Сочи
39'
39'
39'
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 20:00
Сочи
0 : 0
Урал
30.08.2020 30 авг. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 74'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Сочи
0
Урал
0
минуты: 1' - 74' / Россия. Премьер-лига, 6 тур