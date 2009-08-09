Денис Попов
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
42
Рост
189
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 19:45
Ростов
2 : 0
Химки
09.08.2009 09 авг. 2009 вс 19:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
2
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 14:00
Химки
0 : 2
Динамо
02.08.2009 02 авг. 2009 вс 14:00
минуты: 66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Химки
0
Динамо
2
минуты: 66' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур