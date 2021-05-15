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Коронавирус
Дмитрий Ятченко
№33
Защитник
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Команда
Акрон
Возраст
34
Рост
172
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2014/2015
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
Акрон
0 : 2
Факел
15.05.2021
15 мая 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Акрон
0
Факел
2
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
Волгарь
1 : 1
Акрон
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Волгарь
1
Акрон
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:00
Акрон
1 : 2
Крылья Советов
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Акрон
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 40 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
15:00
Акрон
1 : 2
Алания
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 38 тур
Акрон
1
Алания
2
был в запасе
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Нефтехимик
3 : 2
Акрон
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 46'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нефтехимик
3
Акрон
2
минуты: 1' - 46' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Акрон
1 : 1
Динамо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 63'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
1
Динамо
1
минуты: 1' - 63' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
15:00
Акрон
1 : 1
Иртыш
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Акрон
1
Иртыш
1
был в запасе