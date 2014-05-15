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Коронавирус
Александр Амисулашвили
№5
Защитник
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Команда
Кешля
Возраст
38
Рост
188
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Анжи
0 : 1
Крылья Советов
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Анжи
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
10.05.2014
10 мая 2014
сб
14:15
Крылья Советов
0 : 4
Рубин
10.05.2014
10 мая 2014
сб
14:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Крылья Советов
0
Рубин
4
был в запасе
03.05.2014
03 мая 2014
сб
18:00
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
Крылья Советов
03.05.2014
03 мая 2014
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Кубань (ЛФЛ)
4
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
18:00
Крылья Советов
2 : 2
Амкар
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Крылья Советов
2
Амкар
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
12:00
Томь
2 : 0
Крылья Советов
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Томь
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
11.04.2014
11 апр. 2014
пт
18:30
Спартак
1 : 0
Крылья Советов
11.04.2014
11 апр. 2014
пт
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Спартак
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
08.04.2014
08 апр. 2014
вт
18:00
Крылья Советов
1 : 1
Ахмат
08.04.2014
08 апр. 2014
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Крылья Советов
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
15:30
Крылья Советов
1 : 3
ЦСКА
05.04.2014
05 апр. 2014
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Крылья Советов
1
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
15.03.2014
15 марта 2014
сб
12:30
Крылья Советов
0 : 2
Ростов
15.03.2014
15 марта 2014
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Крылья Советов
0
Ростов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 21 тур
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:30
Локомотив
2 : 1
Крылья Советов
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Локомотив
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
12:30
Волга
1 : 2
Крылья Советов
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Волга
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
15:00
Крылья Советов
1 : 0
Краснодар
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Крылья Советов
1
Краснодар
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
15:00
Урал
1 : 1
Крылья Советов
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 71'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Урал
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 71' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
1 : 2
Динамо
09.11.2013
09 нояб. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Крылья Советов
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
04.11.2013
04 нояб. 2013
пн
15:00
Ахмат
0 : 1
Крылья Советов
04.11.2013
04 нояб. 2013
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Ахмат
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
18:00
Крылья Советов
2 : 2
Волга
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Крылья Советов
2
Волга
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
14:45
Ростов
1 : 2
Крылья Советов
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Ростов
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
15:00
Крылья Советов
2 : 2
Локомотив
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Крылья Советов
2
Локомотив
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 12 тур
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
12:30
Динамо
2 : 0
Крылья Советов
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Динамо
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
17:15
Крылья Советов
1 : 4
Зенит
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
17:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Крылья Советов
1
Зенит
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
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