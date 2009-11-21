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Коронавирус
Петр Гицелов
№83
Полузащитник
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Команда
Возраст
37
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
Томь
2 : 1
Ростов
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Томь
2
Ростов
1
был в запасе
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
16:15
Ростов
1 : 2
Сатурн
07.11.2009
07 нояб. 2009
сб
16:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
1
Сатурн
2
был в запасе
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
Спартак
5 : 1
Ростов
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
14:00
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Спартак
5
Ростов
1
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
13:00
Ахмат
1 : 3
Ростов
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
13:00
минуты: 47' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ахмат
1
Ростов
3
минуты: 47' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:30
Ростов
2 : 2
Москва
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2
Москва
2
был в запасе
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
13:00
Спартак-Нальчик
1 : 0
Ростов
27.09.2009
27 сент. 2009
вс
13:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак-Нальчик
1
Ростов
0
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:15
Ростов
3 : 3
Кубань (ЛФЛ)
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
15:15
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ростов
3
Кубань (ЛФЛ)
3
был в запасе
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
17:30
Зенит
2 : 0
Ростов
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
2
Ростов
0
был в запасе
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
19:30
Ростов
1 : 0
ЦСКА
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
19:30
минуты: 89' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
1
ЦСКА
0
минуты: 89' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
20:00
Ростов
0 : 1
Динамо
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
0
Динамо
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
19:45
Ростов
2 : 0
Химки
68'
68'
68'
09.08.2009
09 авг. 2009
вс
19:45
минуты: 1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
2
Химки
0
минуты: 1' - 70' / Россия. Премьер-лига, 17 тур