Анатолий Тимощук
№44
Полузащитник
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Команда
Кайрат
Возраст
42
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.07.2016 21 июля 2016 чт 20:00
Маккаби
2 : 1
Кайрат
21.07.2016 21 июля 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Маккаби
2
Кайрат
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:30
Фехервар
2 : 0
Чукарички
87'
87'
87'
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Фехервар
2
Чукарички
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
30.06.2016 30 июня 2016 чт 21:30
Чукарички
3 : 0
Ордабасы
49'
68'
49'
68'
49'
68'
30.06.2016 30 июня 2016 чт 21:30
49'
68'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Чукарички
3
Ордабасы
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
30.06.2016 30 июня 2016 чт 18:00
Адмира
1 : 1
Спартак
27'
27'
27'
30.06.2016 30 июня 2016 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Адмира
1
Спартак
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд