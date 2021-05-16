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Коронавирус
Александр Денисов
№3
Защитник
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Команда
Тамбов
Возраст
32
Рост
185
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2009
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
Тамбов
1 : 5
Зенит
16.05.2021
16 мая 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1
Зенит
5
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
07.05.2021
07 мая 2021
пт
18:00
Ахмат
3 : 1
Тамбов
87'
87'
87'
07.05.2021
07 мая 2021
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3
Тамбов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:30
Ростов
2 : 0
Тамбов
02.05.2021
02 мая 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
Тамбов
2 : 5
Локомотив
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2
Локомотив
5
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:00
Химки
1 : 0
Тамбов
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Химки
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
Тамбов
1 : 2
ЦСКА
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Тамбов
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
Сочи
5 : 0
Тамбов
19.03.2021
19 марта 2021
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи
5
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:30
Тамбов
0 : 4
Краснодар
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
0
Краснодар
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
26.02.2021
26 февр. 2021
пт
19:00
минуты: 1' - 18'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
минуты: 1' - 18' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
20:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
16'
16'
16'
18.08.2020
18 авг. 2020
вт
20:00
минуты: 1' - 19'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Краснодар
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 19' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
18:00
Арсенал
2 : 3
Уфа
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
2
Уфа
3
был в запасе
09.08.2020
09 авг. 2020
вс
19:00
Арсенал
0 : 0
Ахмат
09.08.2020
09 авг. 2020
вс
19:00
минуты: 50' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Арсенал
0
Ахмат
0
минуты: 50' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур