Андрей Бычков
№25
Защитник
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Команда
Томь
Возраст
32
Рост
185
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
Факел
1 : 1
Чайка
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 26 тур
Факел
1
Чайка
1
был в запасе
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
Волгарь
2 : 1
Чайка
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:00
Крылья Советов
2 : 1
Чайка
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Крылья Советов
2
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
Чайка
1 : 3
Текстильщик
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
1
Текстильщик
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
Алания
1 : 1
Чайка
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур