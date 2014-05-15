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Олимпиада
Коронавирус
Андрей Каряка
№5
Полузащитник
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Команда
Возраст
43
Рост
179
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
Волга
1 : 2
Урал
15.05.2014
15 мая 2014
чт
17:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Волга
1
Урал
2
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 30 тур
10.05.2014
10 мая 2014
сб
19:00
Ахмат
2 : 0
Волга
10.05.2014
10 мая 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 59'
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Ахмат
2
Волга
0
минуты: 1' - 59' / Россия. Премьер-Лига, 29 тур
02.05.2014
02 мая 2014
пт
15:30
Волга
0 : 1
Краснодар
75'
37'
75'
37'
75'
37'
02.05.2014
02 мая 2014
пт
15:30
75'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Волга
0
Краснодар
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 28 тур
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
15:30
Зенит
2 : 0
Волга
26.04.2014
26 апр. 2014
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Зенит
2
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 27 тур
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
Волга
2 : 1
Ростов
21.04.2014
21 апр. 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Волга
2
Ростов
1
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-Лига, 26 тур
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
18:00
Волга
0 : 5
Динамо
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 77'
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Волга
0
Динамо
5
минуты: 1' - 77' / Россия. Премьер-Лига, 25 тур
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
18:00
Локомотив
3 : 0
Волга
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
18:00
минуты: 1' - 62'
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Локомотив
3
Волга
0
минуты: 1' - 62' / Россия. Премьер-Лига, 24 тур
31.03.2014
31 марта 2014
пн
19:45
ЦСКА
3 : 0
Волга
83'
83'
83'
31.03.2014
31 марта 2014
пн
19:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
ЦСКА
3
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 23 тур
22.03.2014
22 марта 2014
сб
13:00
Волга
0 : 1
Томь
16'
16'
16'
22.03.2014
22 марта 2014
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
Волга
0
Томь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 22 тур
10.03.2014
10 марта 2014
пн
13:00
Амкар
5 : 1
Волга
17'
17'
17'
10.03.2014
10 марта 2014
пн
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Амкар
5
Волга
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 20 тур
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
12:30
Волга
1 : 2
Крылья Советов
07.12.2013
07 дек. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Волга
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 19 тур
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:30
Спартак
6 : 1
Волга
01.12.2013
01 дек. 2013
вс
17:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Спартак
6
Волга
1
был в запасе
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:30
Анжи
0 : 0
Волга
57'
57'
57'
24.11.2013
24 нояб. 2013
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Анжи
0
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
19:15
Кубань (ЛФЛ)
4 : 0
Волга
8'
8'
8'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
19:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
Кубань (ЛФЛ)
4
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 16 тур
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
12:30
Волга
1 : 2
ЦСКА
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Волга
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 15 тур
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
18:00
Крылья Советов
2 : 2
Волга
25.10.2013
25 окт. 2013
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Крылья Советов
2
Волга
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 14 тур
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
19:15
Волга
2 : 1
Рубин
60'
60'
60'
20.10.2013
20 окт. 2013
вс
19:15
минуты: 1' - 76'
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Волга
2
Рубин
1
минуты: 1' - 76' / Россия. Премьер-Лига, 13 тур
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
14:45
Волга
1 : 0
Кубань (ЛФЛ)
2'
2'
2'
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
14:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Волга
1
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 11 тур
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
15:00
Томь
1 : 0
Волга
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Томь
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:30
Волга
2 : 1
Анжи
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:30
минуты: 1' - 84'
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Волга
2
Анжи
1
минуты: 1' - 84' / Россия. Премьер-Лига, 9 тур
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