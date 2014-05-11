Павел Могилевский
№23
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.05.2014 11 мая 2014 вс 7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Луч
11.05.2014 11 мая 2014 вс 7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
СКА-Хабаровск
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
30.04.2014 30 апр. 2014 ср 14:00
Сибирь
1 : 1
Луч
30.04.2014 30 апр. 2014 ср 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Сибирь
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 11:00
Луч
0 : 3
Арсенал
14.04.2014 14 апр. 2014 пн 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Луч
0
Арсенал
3
был в запасе
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 11:00
Луч
2 : 1
Ротор
04.04.2014 04 апр. 2014 пт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
2
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
23.03.2014 23 марта 2014 вс 5:00
Луч
1 : 0
Спартак-Нальчик
23.03.2014 23 марта 2014 вс 5:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
09.03.2014 09 марта 2014 вс 8:00
Луч
1 : 1
Балтика
09.03.2014 09 марта 2014 вс 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 8:00
Луч
1 : 0
Ангушт
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс 8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Луч
1
Ангушт
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 12:00
Уфа
0 : 0
Луч
90'
90'
90'
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Уфа
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 7:00
Луч
2 : 0
Химик
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 7:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Луч
2
Химик
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 11:00
Луч
1 : 0
СКА-Хабаровск
18.10.2013 18 окт. 2013 пт 11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
05.09.2013 05 сент. 2013 чт 18:00
Ротор
0 : 2
Луч
46'
46'
46'
05.09.2013 05 сент. 2013 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Ротор
0
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 18:00
Спартак-Нальчик
1 : 3
Луч
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Спартак-Нальчик
1
Луч
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
Балтика
1 : 0
Луч
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
1
Луч
0
был в запасе