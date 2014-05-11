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Коронавирус
Павел Могилевский
№23
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2013/2014
11.05.2014
11 мая 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Луч
11.05.2014
11 мая 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
СКА-Хабаровск
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
14:00
Сибирь
1 : 1
Луч
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Сибирь
1
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
11:00
Луч
0 : 3
Арсенал
14.04.2014
14 апр. 2014
пн
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Луч
0
Арсенал
3
был в запасе
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
11:00
Луч
2 : 1
Ротор
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
2
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
23.03.2014
23 марта 2014
вс
5:00
Луч
1 : 0
Спартак-Нальчик
23.03.2014
23 марта 2014
вс
5:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Луч
1
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
09.03.2014
09 марта 2014
вс
8:00
Луч
1 : 1
Балтика
09.03.2014
09 марта 2014
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Луч
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
8:00
Луч
1 : 0
Ангушт
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
8:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Луч
1
Ангушт
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
12:00
Уфа
0 : 0
Луч
90'
90'
90'
03.11.2013
03 нояб. 2013
вс
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Уфа
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
7:00
Луч
2 : 0
Химик
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
7:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Луч
2
Химик
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
11:00
Луч
1 : 0
СКА-Хабаровск
18.10.2013
18 окт. 2013
пт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Луч
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
18:00
Ротор
0 : 2
Луч
46'
46'
46'
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Ротор
0
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
Спартак-Нальчик
1 : 3
Луч
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Спартак-Нальчик
1
Луч
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Балтика
1 : 0
Луч
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Балтика
1
Луч
0
был в запасе