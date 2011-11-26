Миклош Гаал
№13
Защитник
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Команда
Залаэгерсег
Возраст
40
Рост
182
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 15:15
Крылья Советов
1 : 0
Волга
26.11.2011 26 нояб. 2011 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 32 тур
Крылья Советов
1
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 32 тур
31.07.2011 31 июля 2011 вс 17:45
Динамо
2 : 0
Волга
23'
23'
23'
31.07.2011 31 июля 2011 вс 17:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо
2
Волга
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 18 тур
24.07.2011 24 июля 2011 вс 15:30
Волга
0 : 2
Спартак
24.07.2011 24 июля 2011 вс 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 17 тур
Волга
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 17 тур
21.07.2011 21 июля 2011 чт 18:30
Волга
0 : 2
ЦСКА
21.07.2011 21 июля 2011 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Волга
0
ЦСКА
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 10 тур
30.05.2011 30 мая 2011 пн 16:30
Амкар
1 : 0
Волга
30.05.2011 30 мая 2011 пн 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Амкар
1
Волга
0
был в запасе
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 13:00
Ростов
1 : 3
Волга
10.04.2011 10 апр. 2011 вс 13:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 4 тур
Ростов
1
Волга
3
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 4 тур
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 15:15
Волга
3 : 0
Динамо
02.04.2011 02 апр. 2011 сб 15:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 3 тур
Волга
3
Динамо
0
был в запасе