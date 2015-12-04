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Коронавирус
Артур Тлисов
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
38
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
россия. первый дивизион
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 3
Краснодар
75'
75'
75'
04.12.2015
04 дек. 2015
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Краснодар
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
12:30
Уфа
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
12:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Уфа
2
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Ахмат
22.11.2015
22 нояб. 2015
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Ахмат
2
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
14:30
Мордовия
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
72'
72'
72'
24.10.2015
24 окт. 2015
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Мордовия
1
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
16:30
Кубань (ЛФЛ)
2 : 2
Зенит
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
16:30
минуты: 12' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Зенит
2
минуты: 12' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
19:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Анжи
03.10.2015
03 окт. 2015
сб
19:30
минуты: 84' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Анжи
1
минуты: 84' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
Ростов
2 : 1
Кубань (ЛФЛ)
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
19:00
минуты: 63' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ростов
2
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 63' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
16:30
Амкар
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
16:30
минуты: 1' - 76'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Амкар
1
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 76' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
20:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
ЦСКА
30.08.2015
30 авг. 2015
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
24.08.2015
24 авг. 2015
пн
19:00
Крылья Советов
3 : 0
Кубань (ЛФЛ)
24.08.2015
24 авг. 2015
пн
19:00
минуты: 1' - 67'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Крылья Советов
3
Кубань (ЛФЛ)
0
минуты: 1' - 67' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
21:30
Кубань (ЛФЛ)
0 : 1
Рубин
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
20:15
Краснодар
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
10.08.2015
10 авг. 2015
пн
20:15
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Краснодар
1
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
31.07.2015
31 июля 2015
пт
20:00
Кубань (ЛФЛ)
1 : 1
Уфа
31.07.2015
31 июля 2015
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
25.07.2015
25 июля 2015
сб
21:00
Ахмат
1 : 1
Кубань (ЛФЛ)
25.07.2015
25 июля 2015
сб
21:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ахмат
1
Кубань (ЛФЛ)
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
20.07.2015
20 июля 2015
пн
20:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 2
Урал
20.07.2015
20 июля 2015
пн
20:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Урал
2
был в запасе