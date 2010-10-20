Александр Орехов
№9
Защитник
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Команда
Возраст
37
Рост
198
Вес
95
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.10.2010 20 окт. 2010 ср 21:45
Панатинаикос
0 : 0
Рубин
20.10.2010 20 окт. 2010 ср 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Панатинаикос
0
Рубин
0
был в запасе
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 21:45
Копенгаген
1 : 0
Рубин
62'
62'
62'
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Копенгаген
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур