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Георгий Джиоев
№23
Защитник
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Команда
Возраст
34
Рост
192
Вес
91
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
2013/2014
21.11.2014
21 нояб. 2014
пт
18:00
Тосно
2 : 1
Луч
21.11.2014
21 нояб. 2014
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Тосно
2
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
7:00
Луч
1 : 0
Химик
08.11.2014
08 нояб. 2014
сб
7:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Луч
1
Химик
0
был в запасе
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
9:00
Луч
1 : 1
Сахалин
02.11.2014
02 нояб. 2014
вс
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Луч
1
Сахалин
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
15:00
Крылья Советов
2 : 2
Луч
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Крылья Советов
2
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
15.10.2014
15 окт. 2014
ср
10:00
Луч
1 : 2
Анжи
15.10.2014
15 окт. 2014
ср
10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
1
Анжи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
19:30
Волгарь
2 : 1
Луч
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Волгарь
2
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
9:00
Луч
1 : 3
Волга
60'
60'
60'
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
9:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Луч
1
Волга
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 11 тур
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:00
Балтика
1 : 2
Луч
55'
55'
55'
13.09.2014
13 сент. 2014
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Балтика
1
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
10:00
Луч
2 : 1
Сибирь
17.08.2014
17 авг. 2014
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Луч
2
Сибирь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 7 тур
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
Тюмень
0 : 1
Луч
10.08.2014
10 авг. 2014
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Тюмень
0
Луч
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 6 тур
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
9:00
Луч
4 : 1
Тосно
03.08.2014
03 авг. 2014
вс
9:00
минуты: 1' - 73'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Луч
4
Тосно
1
минуты: 1' - 73' / Россия. ФНЛ, 5 тур
12.07.2014
12 июля 2014
сб
17:00
Химик
2 : 3
Луч
12.07.2014
12 июля 2014
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Химик
2
Луч
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
06.07.2014
06 июля 2014
вс
10:00
Луч
1 : 1
СКА-Хабаровск
06.07.2014
06 июля 2014
вс
10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур