Игорь Кот
№22
Вратарь
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Команда
Мордовия
Возраст
41
Рост
188
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:00
Химки
4 : 3
Мордовия
26.11.2016 26 нояб. 2016 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химки
4
Мордовия
3
был в запасе
12.11.2016 12 нояб. 2016 сб 17:00
Тамбов
2 : 1
Мордовия
12.11.2016 12 нояб. 2016 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Тамбов
2
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 15:00
Мордовия
1 : 0
Спартак-Нальчик
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Мордовия
1
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 17:00
Волгарь
1 : 2
Мордовия
22.10.2016 22 окт. 2016 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
1
Мордовия
2
был в запасе
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
Балтика
1 : 2
Мордовия
08.10.2016 08 окт. 2016 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Балтика
1
Мордовия
2
был в запасе
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 17:00
Мордовия
1 : 1
Тюмень
17.09.2016 17 сент. 2016 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 13 тур
Мордовия
1
Тюмень
1
был в запасе
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 17:00
Мордовия
5 : 0
Химки
06.08.2016 06 авг. 2016 сб 17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Мордовия
5
Химки
0
был в запасе
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:30
Мордовия
0 : 0
Тамбов
27.07.2016 27 июля 2016 ср 18:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Мордовия
0
Тамбов
0
был в запасе
11.07.2016 11 июля 2016 пн 12:00
Луч
1 : 0
Мордовия
11.07.2016 11 июля 2016 пн 12:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
1
Мордовия
0
был в запасе