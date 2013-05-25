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Коронавирус
Александр Антипенко
№19
Нападающий
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Команда
Рязань
Возраст
39
Рост
194
Вес
88
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2012/2013
25.05.2013
25 мая 2013
сб
16:00
Химки
2 : 4
Волгарь
18'
18'
18'
25.05.2013
25 мая 2013
сб
16:00
18'
минуты: 1' - 36'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Химки
2
Волгарь
4
минуты: 1' - 36' / Россия. ФНЛ, 34 тур
20.05.2013
20 мая 2013
пн
18:00
Волгарь
0 : 1
Сибирь
20.05.2013
20 мая 2013
пн
18:00
минуты: 1' - 63'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Волгарь
0
Сибирь
1
минуты: 1' - 63' / Россия. ФНЛ, 33 тур
09.04.2013
09 апр. 2013
вт
17:00
Спартак-Нальчик
3 : 1
Волгарь
34'
34'
34'
09.04.2013
09 апр. 2013
вт
17:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Спартак-Нальчик
3
Волгарь
1
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 27 тур
02.04.2013
02 апр. 2013
вт
18:00
Волгарь
0 : 1
СКА-Хабаровск
02.04.2013
02 апр. 2013
вт
18:00
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Волгарь
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 26 тур
25.03.2013
25 марта 2013
пн
15:00
Новокузнецк
1 : 0
Волгарь
25.03.2013
25 марта 2013
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Новокузнецк
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
12.03.2013
12 марта 2013
вт
16:00
Урал
1 : 0
Волгарь
12.03.2013
12 марта 2013
вт
16:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Урал
1
Волгарь
0
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 23 тур
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
17:00
Волгарь
0 : 2
Балтика
26.10.2012
26 окт. 2012
пт
17:00
минуты: 58' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Волгарь
0
Балтика
2
минуты: 58' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
18:00
Ротор
3 : 1
Волгарь
08.10.2012
08 окт. 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 74'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Ротор
3
Волгарь
1
минуты: 1' - 74' / Россия. ФНЛ, 15 тур
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
Волгарь
3 : 2
Сочи
37'
37'
37'
21.09.2012
21 сент. 2012
пт
18:00
37'
минуты: 1' - 69'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Волгарь
3
Сочи
2
минуты: 1' - 69' / Россия. ФНЛ, 13 тур
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:30
Волгарь
0 : 0
Спартак-Нальчик
10.09.2012
10 сент. 2012
пн
19:30
минуты: 1' - 75'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Волгарь
0
Спартак-Нальчик
0
минуты: 1' - 75' / Россия. ФНЛ, 11 тур
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
11:00
СКА-Хабаровск
3 : 1
Волгарь
06.09.2012
06 сент. 2012
чт
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
СКА-Хабаровск
3
Волгарь
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 10 тур
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
19:00
Волгарь
1 : 0
Новокузнецк
28.08.2012
28 авг. 2012
вт
19:00
минуты: 73' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Волгарь
1
Новокузнецк
0
минуты: 73' - 90' / Россия. ФНЛ, 9 тур
24.07.2012
24 июля 2012
вт
20:00
Волгарь
0 : 1
Уфа
24.07.2012
24 июля 2012
вт
20:00
минуты: 1' - 45'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Волгарь
0
Уфа
1
минуты: 1' - 45' / Россия. ФНЛ, 3 тур
16.07.2012
16 июля 2012
пн
21:00
Балтика
2 : 0
Волгарь
16.07.2012
16 июля 2012
пн
21:00
минуты: 46' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Балтика
2
Волгарь
0
минуты: 46' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
09.07.2012
09 июля 2012
пн
18:00
Волгарь
1 : 1
Химки
09.07.2012
09 июля 2012
пн
18:00
минуты: 1' - 61'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Волгарь
1
Химки
1
минуты: 1' - 61' / Россия. ФНЛ, 1 тур