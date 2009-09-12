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Миодраг Йованович
№0
Защитник
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Команда
Возраст
44
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2009
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
19:45
Кубань (ЛФЛ)
2 : 1
Химки
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
19:45
минуты: 1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Кубань (ЛФЛ)
2
Химки
1
минуты: 1' - 64' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
19.07.2009
19 июля 2009
вс
12:45
Томь
4 : 0
Химки
71'
71'
71'
19.07.2009
19 июля 2009
вс
12:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Томь
4
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
10.07.2009
10 июля 2009
пт
18:00
Химки
1 : 0
Сатурн
10.07.2009
10 июля 2009
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Химки
1
Сатурн
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
06.07.2009
06 июля 2009
пн
18:00
Химки
2 : 3
Рубин
06.07.2009
06 июля 2009
пн
18:00
минуты: 80' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Химки
2
Рубин
3
минуты: 80' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:45
Химки
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
03.05.2009
03 мая 2009
вс
18:45
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Химки
2
Кубань (ЛФЛ)
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
15:30
Зенит
4 : 2
Химки
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Зенит
4
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
15:30
Химки
0 : 3
ЦСКА
76'
76'
76'
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Химки
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
03.04.2009
03 апр. 2009
пт
18:00
Химки
0 : 1
Ростов
03.04.2009
03 апр. 2009
пт
18:00
минуты: 1' - 51'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Химки
0
Ростов
1
минуты: 1' - 51' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
21.03.2009
21 марта 2009
сб
15:15
Динамо
3 : 2
Химки
43'
45'
43'
45'
43'
45'
21.03.2009
21 марта 2009
сб
15:15
43'
минуты: 1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
3
Химки
2
минуты: 1' - 68' / Россия. Премьер-лига, 2 тур
14.03.2009
14 марта 2009
сб
16:30
Локомотив
1 : 1
Химки
27'
27'
27'
14.03.2009
14 марта 2009
сб
16:30
27'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
Локомотив
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 1 тур