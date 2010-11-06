Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Словакия
Португалия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Локомотив
Краснодар
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Андрей Степанов
№5
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
42
Рост
188
Вес
81
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. первый дивизион
Сезон:
2010
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
Ротор
0 : 1
Химки
06.11.2010
06 нояб. 2010
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Ротор
0
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 40 тур
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:30
Волгарь
2 : 2
Химки
03.11.2010
03 нояб. 2010
ср
18:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 39 тур
Волгарь
2
Химки
2
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:00
Химки
0 : 3
Мордовия
59'
59'
59'
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
15:00
минуты: 1' - 80'
Россия. Первый дивизион, 37 тур
Химки
0
Мордовия
3
минуты: 1' - 80' / Россия. Первый дивизион, 37 тур
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
Краснодар
1 : 1
Химки
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 36 тур
Краснодар
1
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 36 тур
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
18:00
Химки
2 : 2
Динамо
06.10.2010
06 окт. 2010
ср
18:00
минуты: 62' - 90'
Россия. Первый дивизион, 34 тур
Химки
2
Динамо
2
минуты: 62' - 90' / Россия. Первый дивизион, 34 тур
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
Сочи
0 : 2
Химки
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 32 тур
Сочи
0
Химки
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 32 тур
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:30
Балтика
3 : 1
Химки
22.09.2010
22 сент. 2010
ср
18:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Первый дивизион, 31 тур
Балтика
3
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Первый дивизион, 31 тур
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:30
Авангард
0 : 1
Химки
02.08.2010
02 авг. 2010
пн
18:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 22 тур
Авангард
0
Химки
1
был в запасе
09.07.2010
09 июля 2010
пт
18:00
Химки
1 : 3
Ротор
09.07.2010
09 июля 2010
пт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Химки
1
Ротор
3
был в запасе
06.07.2010
06 июля 2010
вт
18:00
Химки
1 : 1
Волгарь
06.07.2010
06 июля 2010
вт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Химки
1
Волгарь
1
был в запасе
15.06.2010
15 июня 2010
вт
19:00
Химки
0 : 0
Краснодар
15.06.2010
15 июня 2010
вт
19:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 16 тур
Химки
0
Краснодар
0
был в запасе
04.06.2010
04 июня 2010
пт
18:00
Динамо
1 : 1
Химки
04.06.2010
04 июня 2010
пт
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Динамо
1
Химки
1
был в запасе
13.05.2010
13 мая 2010
чт
14:30
Иртыш
0 : 0
Химки
13.05.2010
13 мая 2010
чт
14:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Иртыш
0
Химки
0
был в запасе
10.05.2010
10 мая 2010
пн
14:00
Урал
0 : 2
Химки
10.05.2010
10 мая 2010
пн
14:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Урал
0
Химки
2
был в запасе
02.05.2010
02 мая 2010
вс
17:00
Химки
1 : 0
Волга
02.05.2010
02 мая 2010
вс
17:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Химки
1
Волга
0
был в запасе
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
18:00
Химки
0 : 1
Кубань (ЛФЛ)
21.04.2010
21 апр. 2010
ср
18:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Химки
0
Кубань (ЛФЛ)
1
был в запасе
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
9:00
Луч
0 : 0
Химки
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
9:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 4 тур
Луч
0
Химки
0
был в запасе
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
11:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химки
07.04.2010
07 апр. 2010
ср
11:00
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 3 тур
СКА-Хабаровск
1
Химки
1
был в запасе
31.03.2010
31 марта 2010
ср
17:30
Химки
3 : 0
Авангард
31.03.2010
31 марта 2010
ср
17:30
был в запасе
Россия. Первый дивизион, 2 тур
Химки
3
Авангард
0
был в запасе