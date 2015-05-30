Роман Березовский
№21
Вратарь
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Команда
Возраст
46
Рост
188
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
Динамо
1 : 1
Краснодар
30.05.2015 30 мая 2015 сб 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
Динамо
1
Краснодар
1
был в запасе
18.05.2015 18 мая 2015 пн 17:00
Урал
2 : 1
Динамо
18.05.2015 18 мая 2015 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 28 тур
Урал
2
Динамо
1
был в запасе
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
Динамо
0 : 0
Торпедо
10.05.2015 10 мая 2015 вс 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
Динамо
0
Торпедо
0
был в запасе
03.05.2015 03 мая 2015 вс 13:30
Кубань (ЛФЛ)
1 : 2
Динамо
03.05.2015 03 мая 2015 вс 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Кубань (ЛФЛ)
1
Динамо
2
был в запасе
30.04.2015 30 апр. 2015 чт 17:00
Амкар
2 : 0
Динамо
30.04.2015 30 апр. 2015 чт 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 10 тур
Амкар
2
Динамо
0
был в запасе
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
Ростов
2 : 2
Динамо
26.04.2015 26 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
Ростов
2
Динамо
2
был в запасе
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
Ахмат
0 : 0
Динамо
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
Ахмат
0
Динамо
0
был в запасе
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 18:30
Динамо
2 : 1
Мордовия
12.04.2015 12 апр. 2015 вс 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
Динамо
2
Мордовия
1
был в запасе
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 20:30
ЦСКА
1 : 2
Динамо
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 20:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
ЦСКА
1
Динамо
2
был в запасе
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 14:15
Динамо
2 : 2
Локомотив
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 14:15
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
Динамо
2
Локомотив
2
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 13:30
Динамо
0 : 1
Зенит
22.03.2015 22 марта 2015 вс 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 20 тур
Динамо
0
Зенит
1
был в запасе
15.03.2015 15 марта 2015 вс 13:30
Спартак
1 : 0
Динамо
15.03.2015 15 марта 2015 вс 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
Спартак
1
Динамо
0
был в запасе
08.03.2015 08 марта 2015 вс 16:00
Динамо
3 : 1
Уфа
08.03.2015 08 марта 2015 вс 16:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 18 тур
Динамо
3
Уфа
1
был в запасе
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 13:30
Динамо
3 : 0
Ахмат
23.11.2014 23 нояб. 2014 вс 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 14 тур
Динамо
3
Ахмат
0
был в запасе
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 13:30
Динамо
1 : 0
ЦСКА
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 13 тур
Динамо
1
ЦСКА
0
был в запасе
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 13:30
Локомотив
4 : 2
Динамо
02.11.2014 02 нояб. 2014 вс 13:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Локомотив
4
Динамо
2
был в запасе
27.10.2014 27 окт. 2014 пн 20:30
Динамо
0 : 2
Рубин
27.10.2014 27 окт. 2014 пн 20:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 11 тур
Динамо
0
Рубин
2
был в запасе
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 12:30
Динамо
2 : 2
Кубань (ЛФЛ)
28.09.2014 28 сент. 2014 вс 12:30
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
Динамо
2
Кубань (ЛФЛ)
2
был в запасе
22.09.2014 22 сент. 2014 пн 19:00
Торпедо
1 : 3
Динамо
22.09.2014 22 сент. 2014 пн 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-Лига, 8 тур
Торпедо
1
Динамо
3
был в запасе
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 17:30
Зенит
3 : 2
Динамо
13.09.2014 13 сент. 2014 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
Зенит
3
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-Лига, 7 тур