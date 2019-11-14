Арунас Климавичус
№28
Защитник
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Команда
Актобе
Возраст
38
Рост
187
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.11.2019 14 нояб. 2019 чт 22:45
Португалия
6 : 0
Литва
14.11.2019 14 нояб. 2019 чт 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 9 тур
Португалия
6
Литва
0
был в запасе
14.10.2019 14 окт. 2019 пн 21:45
Литва
1 : 2
Сербия
14.10.2019 14 окт. 2019 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Литва
1
Сербия
2
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
11.10.2019 11 окт. 2019 пт 21:45
Украина
2 : 0
Литва
11.10.2019 11 окт. 2019 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Украина
2
Литва
0
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
10.09.2019 10 сент. 2019 вт 21:45
Литва
1 : 5
Португалия
10.09.2019 10 сент. 2019 вт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 6 тур
Литва
1
Португалия
5
был в запасе
07.06.2019 07 июня 2019 пт 21:45
Литва
1 : 1
Люксембург
85'
85'
85'
07.06.2019 07 июня 2019 пт 21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Литва
1
Люксембург
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур