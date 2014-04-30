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Коронавирус
Александр Лобков
№69
Защитник
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Команда
Возраст
31
Рост
177
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
16:00
Химик
4 : 0
Ангушт
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Химик
4
Ангушт
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
17:30
Спартак-Нальчик
0 : 0
Химик
42'
42'
42'
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Спартак-Нальчик
0
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
16:00
Химик
0 : 1
СКА-Хабаровск
04.04.2014
04 апр. 2014
пт
16:00
минуты: 1' - 79'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Химик
0
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 79' / Россия. ФНЛ, 30 тур
23.03.2014
23 марта 2014
вс
14:00
Химик
1 : 2
Сибирь
23.03.2014
23 марта 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Химик
1
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 28 тур
16.03.2014
16 марта 2014
вс
14:00
Химик
0 : 1
Мордовия
16.03.2014
16 марта 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 27 тур
Химик
0
Мордовия
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 27 тур
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:00
Сочи
1 : 2
Химик
10.03.2014
10 марта 2014
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Сочи
1
Химик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
16:00
Арсенал
1 : 0
Химик
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Арсенал
1
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
Ротор
3 : 0
Химик
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Ротор
3
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
7:00
Луч
2 : 0
Химик
33'
33'
33'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Луч
2
Химик
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 21 тур
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
Химик
1 : 1
Балтика
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Химик
1
Балтика
1
был в запасе
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
14:30
Ангушт
2 : 1
Химик
07.10.2013
07 окт. 2013
пн
14:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Ангушт
2
Химик
1
был в запасе
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
17:00
Химик
1 : 2
Уфа
01.10.2013
01 окт. 2013
вт
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Химик
1
Уфа
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
Химик
3 : 2
Спартак-Нальчик
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Химик
3
Спартак-Нальчик
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Химик
05.09.2013
05 сент. 2013
чт
10:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
СКА-Хабаровск
1
Химик
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур