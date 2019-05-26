Родолфо (Родолфо Данташ Биспо)
№2
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Ахмат
1 : 0
Ростов
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
1
Ростов
0
был в запасе
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
ЦСКА
1 : 0
Ахмат
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
ЦСКА
1
Ахмат
0
был в запасе
11.05.2019 11 мая 2019 сб 16:30
Ахмат
2 : 1
Крылья Советов
11.05.2019 11 мая 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ахмат
2
Крылья Советов
1
был в запасе
04.05.2019 04 мая 2019 сб 16:30
Ахмат
1 : 1
Зенит
04.05.2019 04 мая 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ахмат
1
Зенит
1
был в запасе
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 19:00
Динамо
0 : 0
Ахмат
27.04.2019 27 апр. 2019 сб 19:00
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Динамо
0
Ахмат
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
30.03.2019 30 марта 2019 сб 16:30
Ахмат
1 : 3
Спартак
30.03.2019 30 марта 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 72'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
1
Спартак
3
минуты: 1' - 72' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
17.03.2019 17 марта 2019 вс 14:00
Уфа
0 : 1
Ахмат
17.03.2019 17 марта 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Уфа
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
11.03.2019 11 марта 2019 пн 17:30
Ахмат
1 : 1
Урал
11.03.2019 11 марта 2019 пн 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
1
Урал
1
был в запасе
02.03.2019 02 марта 2019 сб 19:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
02.03.2019 02 марта 2019 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Рубин
1
Ахмат
0
был в запасе
10.12.2018 10 дек. 2018 пн 19:30
Ахмат
2 : 0
Арсенал
10.12.2018 10 дек. 2018 пн 19:30
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
2
Арсенал
0
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 14:00
Енисей
1 : 1
Ахмат
82'
82'
82'
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 14:00
минуты: 78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Енисей
1
Ахмат
1
минуты: 78' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 16:30
Ахмат
0 : 0
Динамо
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 19:00
Краснодар
0 : 1
Ахмат
36'
36'
36'
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 88'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Краснодар
0
Ахмат
1
минуты: 1' - 88' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 14:00
Ахмат
0 : 0
Анжи
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
0
Анжи
0
был в запасе
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 19:00
Локомотив
2 : 0
Ахмат
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 89'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 89' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:00
Ахмат
1 : 1
Оренбург
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ахмат
1
Оренбург
1
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 19:00
Спартак
1 : 2
Ахмат
20'
20'
20'
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 19:00
20'
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Спартак
1
Ахмат
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 21:30
Ахмат
2 : 1
Уфа
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 21:30
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
2
Уфа
1
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 14:00
Урал
2 : 1
Ахмат
25.08.2018 25 авг. 2018 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Урал
2
Ахмат
1
был в запасе