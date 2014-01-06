Джонатан Вила
№7
Полузащитник
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Команда
Реал
Возраст
35
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 21:00
Реал
3 : 0
Сельта
06.01.2014 06 янв. 2014 пн 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Реал
3
Сельта
0
был в запасе
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс -:-
Сельта
0 : 2
Райо Вальекано
10.11.2013 10 нояб. 2013 вс -:-
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
0
Райо Вальекано
2
был в запасе
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс -:-
Севилья
0 : 1
Сельта
03.11.2013 03 нояб. 2013 вс -:-
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0
Сельта
1
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 12 тур