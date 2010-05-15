Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Антон Шунин
Неймар Да Силва
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Головин
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Артем Дзюба
Квинси Промес
Карим Бензема
Роберт Левандовски
Россия
Испания
Польша
Франция
Италия
Англия
Хорватия
Словакия
Португалия
Финляндия
Нидерланды
Спартак
Челси
Манчестер Сити
Зенит
Ливерпуль
ЦСКА
Бавария
Барселона
Локомотив
Краснодар
Реал
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Евро-2020
Антон Шунин
Неймар
Лига чемпионов
РПЛ
Лига Европы
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Спартак
АПЛ
Челси
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Диего Пласенте
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Возраст
44
Рост
176
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
Ланс
4 : 3
Бордо
15.05.2010
15 мая 2010
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 38 тур
Ланс
4
Бордо
3
был в запасе
28.04.2010
28 апр. 2010
ср
20:00
Валансьен
2 : 0
Бордо
28.04.2010
28 апр. 2010
ср
20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Валансьен
2
Бордо
0
был в запасе
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
Лорьян
1 : 0
Бордо
24.04.2010
24 апр. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 66'
Франция. Лига 1, 34 тур
Лорьян
1
Бордо
0
минуты: 1' - 66' / Франция. Лига 1, 34 тур
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
21:00
Бордо
4 : 1
Лорьян
19.12.2009
19 дек. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Бордо
4
Лорьян
1
был в запасе
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Монпелье
0 : 1
Бордо
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
0
Бордо
1
был в запасе
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
Нанси
0 : 3
Бордо
29.11.2009
29 нояб. 2009
вс
19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Нанси
0
Бордо
3
был в запасе
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
Бордо
0 : 1
Валансьен
21.11.2009
21 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Бордо
0
Валансьен
1
был в запасе
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
20:00
Сент-Этьен
3 : 1
Бордо
03.10.2009
03 окт. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Сент-Этьен
3
Бордо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
Булонь
0 : 2
Бордо
19.09.2009
19 сент. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Булонь
0
Бордо
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
22:00
Бордо
1 : 0
Гренобль
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
1
Гренобль
0
был в запасе
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
18:00
Бордо
4 : 0
Ницца
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Бордо
4
Ницца
0
был в запасе