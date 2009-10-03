Рамон ( Лаге Рамон Осни Морейра)
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
33
Рост
180
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 13:00
Крылья Советов
0 : 0
Спартак-Нальчик
03.10.2009 03 окт. 2009 сб 13:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Крылья Советов
0
Спартак-Нальчик
0
был в запасе
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 19:45
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Крылья Советов
27.09.2009 27 сент. 2009 вс 19:45
минуты: 90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Крылья Советов
0
минуты: 90' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 17:30
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 17:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Крылья Советов
0
Зенит
1
был в запасе